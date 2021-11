De Jonge meldt 14e besmetting met Omikron-variant in Nederland

Van een veertiende persoon is vast komen te staan dat die besmet is met de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Het gaat ook hier om iemand die afgelopen weekeinde vanuit Zuid-Afrika terugvloog en op Schiphol een test moest ondergaan, meldt demissionair zorgminister Hugo de Jonge.

Uit nadere analyse is gebleken dat de tot dusver positief op de Omikron-variant geteste mensen het virus waarschijnlijk op verschillende plaatsen hebben opgelopen. ‘In ieder geval niet gedurende de vlucht’, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Doordat wereldwijd scherper op mutaties wordt gelet, is de nieuwe variant inmiddels ook in andere landen opgedoken, schrijft De Jonge verder. ‘Ook bij mensen die niet recentelijk in zuidelijk Afrika zijn geweest. Dit wijst op een mogelijk bredere circulatie van deze variant.’

De bewindsman benadrukt opnieuw dat ‘nog veel onzeker’ is over de besmettelijkheid van de nieuwe variant, de mate waarin mensen er ziek van worden en de gevolgen voor de werking van vaccins. Wel zijn er genetische kenmerken die erop kunnen wijzen dat het virus zich makkelijker verspreidt.