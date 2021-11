Andersson voor tweede keer in week tijd verkozen tot premier

Magdalena Andersson is voor de tweede keer in een week tijd door het parlement naar voren geschoven als premier van Zweden. Ze gaat een minderheidsregering leiden die bestaat uit alleen haar eigen sociaaldemocratische partij.

Vorige week was Andersson amper een dag premier toen de Groenen de steun aan de coalitie introkken. Dat was vanwege het goedkeuren van een begrotingsvoorstel van onder meer de rechtspopulistische partij Zweden Democraten.

In het parlement kreeg Andersson meer stemmen tegen dan voor haar benoeming. Volgens het Zweedse systeem heeft een premier geen meerderheid nodig, zolang er geen meerderheid in het parlement tegen is. De 54-jarige politica kreeg 101 stemmen voor, 173 tegen en 75 mensen stemden niet.