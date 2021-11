Saudische minister niet bezorgd over Omikron-variant en olievraag

De energieminister van Saudi-Arabië maakt zich geen zorgen over de impact van de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus op de vraag naar olie. Vrijdag gingen de olieprijzen nog zeer hard omlaag door de vrees dat de variant de vraag onder druk kan zetten vanwege nieuwe reisbeperkingen en een afzwakkende economie.

Maar minister Abdulaziz bin Salman liet weten geen zorgen te hebben. Later deze week houdt oliekartel OPEC, dat feitelijk wordt geleid door Saudi-Arabië, weer overleg met bondgenoten als Rusland over de productie. Er wordt gespeculeerd dat de OPEC+ zou kunnen afzien van de voor januari geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over de nieuwe coronavariant. De minister wilde hier geen commentaar op geven.

De Russische vicepremier Alexander Novak zei dat er geen overhaaste beslissingen genomen moeten worden door de opkomst van de nieuwe variant. Hij stelt dat de ontwikkelingen nauwlettend gevolgd moeten worden.

De olieprijzen toonden maandag behoorlijk herstel van de afstraffing op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie steeg met 5 procent tot 71,57 dollar en Brentolie werd 4,5 procent duurder op 76,01 dollar per vat.