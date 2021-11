Omar L. hoort opnieuw levenslang tegen zich eisen

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Omar L. (31). Het OM ziet L. als opdrachtgever van de liquidaties in 2015 van de criminelen Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel.

‘Er is maar een straf die in aanmerking komt en dat is levenslang’, zei de aanklager in hoger beroep. ‘Een straf van dertig jaar doet onvoldoende recht aan wat L. heeft gedaan.’

‘Hij heeft andere, jongere jongens die minder slim zijn dan hij, zover gekregen dat ze moorden voor hem wilden plegen. Zonder hem zouden ze waarschijnlijk niet deze moorden hebben gepleegd. Hij heeft anderen het vuile werk laten opknappen. Het gemak waarmee hij telkens anderen op pad stuurt is verbijsterend. Levenslang is de enige passende straf voor iemand die verantwoordelijk is voor twee doden en drie bijna-doden.’

Slachtoffers

Lomp (27) werd in november 2015 doodgeschoten op weg van het station naar huis in Krommenie. L. had volgens het OM contact met een ‘spotter’ en gaf volgens het OM instructies aan de schutters die hij na de liquidatie 60.000 euro zou hebben betaald.

Op oudejaarsdag van 2015 werd bij de toegangspoort van een camping in Kerkdriel het vuur geopend op de broers Yakhlaf, waarbij de 27-jarige Chahid dodelijk getroffen werd en zijn broer en een derde slachtoffer gewond raakten. Ook hier zouden de schutters betaald zijn door L. en hij zou vooraf kentekens en andere informatie hebben verzameld. Aan de aanslag op de broers Yakhlaf ging 1,5 jaar voorbereiding vooraf, aldus de advocaat-generaal. Het OM ziet L. tevens als initiator van een derde liquidatiepoging in april 2016 in Amsterdam, waarbij het automatische wapen haperde.

Onschuld

De rechtbank veroordeelde L. in juni 2019 tot levenslang en baseerde zich vooral op ontsleutelde Ennetcom-berichten. L. houdt vol dat hij onschuldig is en geen pgp-telefoons gebruikte, wat het OM ongeloofwaardig vindt. Hij beweert dat ten onrechte vier accounts aan hem worden toegeschreven. ‘Ik ben geen grote boef, ik ben onschuldig’, zei L. tegen het hof, dat zitting houdt in het Justitieel Complex Schiphol.

Tevens ontkent L. dat hij de moord op zijn broer wilde wreken, wat het OM ziet als motief. Zijn broer kwam in 2012 om het leven tijdens een schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. ‘Ik koester geen wrok of haat. Ik kan de daders vergeven’, zei L.

Het hof doet uitspraak op 23 december, gelijktijdig in de zaken van vier medeverdachten. In oktober eiste het OM opnieuw levenslang tegen de vermeende schutter Hicham M. en 22 jaar tegen medeverdachte Daniël M. Tegen twee andere verdachten zijn in september celstraffen van zeven en bijna negen jaar geëist.