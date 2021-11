Eigen zaag mee bij kerstboom zagen op Hoge Veluwe

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe kunnen bezoekers op 11, 12, 18 en 19 december weer hun eigen kerstboom omzagen. De grove den mag gratis mee naar huis. Het kerstbomen zagen is wel aan coronaregels gebonden. Zo moeten liefhebbers uit hygiënisch oogpunt hun eigen zaag meebrengen, aldus de parkdirectie.

Op de unieke stuifzandgebieden van De Hoge Veluwe groeien veel grove dennen. Deze dennen groeien onder invloed van stikstofneerslag veel sneller dan andere begroeiing van het stuifzand. Als de dennen niet jaarlijks uitgedund worden, groeit het stuifzand binnen korte tijd helemaal dicht en is het unieke landschap verdwenen. De directie van De Hoge Veluwe is er dus bij gebaat om bezoekers een kerstboom te laten omzagen. De ‘kerstboomweekenden’ trekken elk jaar heel veel belangstelling.

Het is dit jaar nodig om vooraf een tijdslot te reserveren. Bij en in het park staan verkeersregelaars die alleen auto’s doorlaten die binnen hun eigen tijdslot arriveren. Bordjes verwijzen naar een zaaglocatie. Daar staan medewerkers van het park klaar om eventueel te helpen. Een bezoek aan de locatie mag maximaal twee uur duren. Er mag één boom per persoon meegenomen worden.