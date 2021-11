Russische hypersonische raket raakt doel op 400 kilometer afstand

De Zircon-raketten worden door president Vladimir Poetin omschreven als onderdeel van een nieuwe generatie ongeëvenaarde wapensystemen, waarvan de komst al in 2018 werd aangekondigd. Het was de tweede test in twee weken. Poetin zei begin november dat de testen bijna waren voltooid en dat de Zircon-raketten vanaf begin 2022 zouden worden geleverd aan de marine.

Hypersonische raketten hebben een snelheid van ongeveer 6200 kilometer per uur. Deze nieuwe generatie langeafstandsraketten zijn moeilijker te detecteren en te onderscheppen. Naast Rusland ontwikkelen ook de Verenigde Staten, China en Noord-Korea dit soort raketten.