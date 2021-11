Mensen die quarantainehotel verlaten worden aangehouden

Mensen die het quarantainehotel bij Schiphol verlaten na een positieve test op corona kunnen worden aangehouden en in verplichte isolatie worden geplaatst. De woordvoerster van de burgemeester van Haarlemmermeer bevestigt dat quarantaine in principe niet verplicht is, maar dat burgemeester Marianne Schuurmans mensen die ‘een gevaar vormen voor de volksgezondheid’ wel kan verplichten in isolatie te gaan.

Schuurmans liet zondag een positief getest echtpaar aanhouden en in quarantaine plaatsen. De Spaanse vrouw en haar Portugese man zitten nu in isolatie in een ziekenhuis ‘elders in het land’, aldus de woordvoerster. De twee zaten eerder in isolatie in een door beveiligers en politie bewaakt quarantainehotel in Badhoevedorp bij Schiphol, nadat ze na aankomst op Schiphol vanuit Zuid-Afrika positief testten op het coronavirus. Het echtpaar verliet het hotel en wilde het vliegtuig nemen naar Spanje, ondanks hun besmetting met de nieuwe, mogelijk veel besmettelijkere Omikron-variant die in zuidelijk Afrika is ontdekt. Als voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland, waar Haarlemmermeer en dus Schiphol onder valt, kan Schuurmans nu een quarantaineplicht opleggen.

Er wordt vanuit gegaan ‘dat mensen verstandig zijn en begrijpen waarom ze in dat hotel moeten blijven’, aldus de woordvoerster van de burgemeester. ‘De hoge besmettingscijfers en deze nieuwe variant zijn reden mensen te vragen om in quarantaine te blijven.’ Dit kan echter niet worden verplicht, tenzij mensen zoals dit echtpaar ‘in trein, bus, of vliegtuig stappen of naar de supermarkt gaan’. ‘In die gevallen kan Schuurmans een beschikking opleggen. Het echtpaar zit nu in isolatie en dat is niet meer vrijwillig.’

In het quarantainehotel in de gemeente Haarlemmermeer zitten mensen in isolatie die geen huis hebben in Nederland of daar niet veilig kunnen komen. Wie beschikt over een eigen auto en daarmee naar een huis kan waar niemand aanwezig is die besmet kan worden, mag de quarantainetijd daar uitzitten. De desbetreffende GGD wordt daarvan dan op de hoogte gesteld, waarmee ook de controle op het naleven van de isolatie wordt overgedragen. ‘Als iemand in de gemeente Lutjebroek woont, dan is die GGD daar verantwoordelijk.’