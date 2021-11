Coronazelftesten in veel winkels en online uitverkocht

De zelftesten voor het coronavirus zijn in veel winkels en online uitverkocht, meldt koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Mensen die een zelftest willen kopen hoeven zich echter geen zorgen te maken, zegt de organisatie. ‘De pijplijn is goed gevuld. Deze week worden de winkelvoorraden weer aangevuld’, aldus een woordvoerder. Demissionair premier Mark Rutte riep tijdens de persconferentie vrijdag, met sinterklaasavond in aantocht, mensen op zich te testen voor ze op bezoek gaan.