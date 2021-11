Schiphol laat andere bouwer nieuwe A-pier afmaken

De bouw van de pier ging gepaard met hogere kosten en duurde ook langer dan gepland. Schiphol-baas Dick Benschop had eerder al aangegeven ‘lastige gesprekken’ te voeren over de kwestie met de bouwers. De pier had in eerste instantie eind 2019 opgeleverd moeten worden. Hoe groot de vertraging is en hoeveel duurder de bouw al is geworden, zegt Schiphol niet.

Ballast Nedam en TAV zeggen de uitkomst van de onderhandelingen met Schiphol te betreuren. De partijen hebben afgesproken de overdracht van de bouwplaats zo veilig en soepel mogelijk te laten verlopen. Als de aanbestedingsprocedure is afgerond, zal Schiphol in overleg met de aannemers een nieuwe planning maken voor het opleveren van de pier.