Schotland onderzoekt of Omikron-variant al eerder aanwezig was

Schotland gaat onderzoeken of de Omikron-variant van het coronavirus halverwege november al aanwezig was in het land. Er wordt gekeken naar afwijkende virusdeeltjes die rond 16 november zijn gevonden.

Schotland meldde maandag de eerste zes besmettingen met de Omikron-variant. Volgens eerste minister Nicola Sturgeon lijkt de variant nog niet wijdverspreid te zijn in Schotland. Het is nog niet bekend waar de besmettingen vandaan komen. Sturgeon zegt dat het ‘onwaarschijnlijk, maar mogelijk’ bij de klimaattop COP26 in Glasgow is gebeurd.

Sturgeon en haar collega uit Wales Mark Drakeford hebben de Britse premier Boris Johnson opgeroepen om snel nieuwe maatregelen te nemen tegen de Omikron-variant. Drakeford en Sturgeon willen dat er snel overleg komt over mogelijke verdere reisbeperkingen, meldt Sky News. De Schotse eerste minister wil dat er een langere quarantaineperiode komt bij terugkeer uit het buitenland. Ook zou er twee keer getest moeten worden op het coronavirus voor terugkeerders.

In Engeland zijn maandag besmettingen met de Omikron-variant vastgesteld die niet te herleiden zijn tot een reis naar zuidelijk Afrika, waar de variant eerst werd ontdekt. Een aantal besmettingen zou zijn opgelopen op een basisschool in Essex.