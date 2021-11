Saakasjvili in Georgië voor de rechter: tientallen arrestaties

In Georgië is onrust ontstaan toen oud-president Micheil Saakasjvili voor de rechter verscheen. Zo’n duizend aanhangers waren naar het hof gekomen en zwaaiden daar met vlaggen van Georgië en de EU. Ook scandeerden ze de naam van Saakasjvili. De politie arresteerde tientallen demonstranten, volgens Georgische media omdat ze het verkeer hinderden.

De autoriteiten arresteerden Saakasjvili ongeveer twee maanden geleden bij terugkeer uit ballingschap. Hij verscheen maandag voor het eerst sinds zijn aanhouding voor de rechter. Op televisiebeelden is te zien dat de voormalige leider in een glazen kooi zit. Hij had via sociale media al duidelijk gemaakt dat er in zijn ogen ‘nul kans’ is dat hij rechtvaardig zal worden behandeld door ‘deze rechtbank’.

Saakasjvili was in de periode 2004-2013 president van Georgië en vertrok daarna naar het buitenland. Hij verbleef enige tijd in Nederland en was politiek actief in Oekraïne. In zijn thuisland kreeg hij ondertussen bij verstek een gevangenisstraf opgelegd van zes jaar wegens machtsmisbruik. Hij wordt ook nog vervolgd voor andere strafbare feiten.

De oud-president heeft alle beschuldigingen politiek gemotiveerd genoemd. Hij ging na zijn arrestatie in hongerstaking, maar is daar inmiddels mee gestopt. De zitting van maandag draaide om de vraag of hij in 2007 persoonlijk betrokken was bij een hardhandig optreden van de Georgische politie tegen demonstranten. Zijn advocaat zegt dat er geen enkel bewijs is dat hij iets heeft misdaan.