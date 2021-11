Een op vijf besmette verpleeghuisbewoners sterft ondanks vaccin

Van de gevaccineerde verpleeghuisbewoners die de afgelopen maanden toch het coronavirus opliepen, is een op de vijf overleden. Hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh heeft dat berekend. ‘Wij waren ook wel verrast door deze uitslag’, zegt de hoogleraar, die verbonden is aan Amsterdam UMC. De cijfers benadrukken volgens hem nog eens duidelijk het belang van een boosterprik om de afweer tegen het virus op peil te houden.

Hertogh analyseerde gegevens uit elektronische patiëntendossiers van achthonderd coronapatiënten, die tussen september en half november besmet waren geraakt. Van ongeveer de helft van de onderzochte groep, 395 mensen, was duidelijk geregistreerd dat ze waren gevaccineerd tegen corona. Ondanks de prikken overleed 22 procent, bevestigt de hoogleraar na berichtgeving van de NOS. Dat percentage is ongeveer weer op het niveau beland van vorig najaar. Toen was nog niemand in Nederland tegen het virus gevaccineerd.

Het totale aantal besmettingen in de verpleeghuizen lag dit najaar wel aanmerkelijk lager dan vorig najaar, tijdens de ‘tweede golf’. In hetzelfde systeem, dat door ongeveer een op de drie verpleeghuizen wordt gebruikt, werden destijds ruim 3200 besmettingen geregistreerd.

Delta-variant

Een ander belangrijk verschil met vorig jaar is de opkomst van de Delta-variant. ‘Die is mogelijk toch agressiever’, zegt Hertogh. Het kan zijn dat verpleeghuisbewoners er eerder aan overlijden dan aan voorgaande coronavarianten. ‘We weten ook niet wat er zou zijn gebeurd als de mensen van wie we de gegevens hebben onderzocht niet waren gevaccineerd. Het kan dat er dan nog meer sterfte was geweest’, vervolgt hij. Uit de cijfers valt dan ook ‘absoluut niet te concluderen’ dat vaccinatie niet goed zou werken voor deze groep. ‘Helaas hebben we geen niet-gevaccineerde controlegroep.’ Dat maakt het moeilijk om harde uitspraken te doen.

‘We weten van het begin af aan dat vaccins niet 100 procent effectief zijn’, aldus de hoogleraar, die ook lid is van het Outbreak Managent Team (OMT). ‘Bij verpleeghuisbewoners zou de effectiviteit nog iets lager kunnen zijn, doordat een deel van hen een verminderd werkend immuunsysteem heeft. En we weten dat de antistoffen na verloop van tijd afnemen.’

Dat een aanvullende prik nodig is om kwetsbare mensen goed beschermd te houden, concludeerde Nederland maanden later dan landen als Israël en het Verenigd Koninkrijk. Hertogh zegt dat uit het werkveld niet eerder signalen kwamen dat besmettingen vaker fataal aflopen. Dat is pas recent het geval. Aan de andere kant kwamen wel diverse buitenlandse onderzoeken tot de conclusie dat een boosterprik gewenst is. ‘Maar het is altijd wijsheid achteraf.’