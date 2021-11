Ahoy zet opnieuw streep door kerstcircus

Eventmanager Kim Vrolijk zegt dat de beslissing "met pijn in het hart" is genomen maar dat door de huidige situatie en de onzekere toekomst de voorstelling niet kan worden gerealiseerd. "We hebben meerdere scenario’s overwogen om het kerstcircus te laten slagen, maar zijn tot de conclusie gekomen dat het een meer verantwoorde en volwaardige editie verdient."

De show zou worden opgevoerd tussen 25 december en 2 januari. Vorig jaar kon het circus ook al niet doorgaan.

Zondag werd al bekend dat ook de kerstcircussen in Haarlem, Enschede, Oss, Heerhugowaard en Almere niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.