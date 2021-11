Wetenschapper noemt vaccins effectief tegen Omikron-variant

Volgens Abdool Karim is het nog te vroeg om te zeggen of de Omikron-variant ook daadwerkelijk een heviger ziekteverloop kent dan de Delta-variant. Daar moet meer onderzoek naar worden gedaan. De variant is wel besmettelijker dan eerder bekende varianten, ook voor mensen die zijn ingeënt of het virus al hebben gehad, aldus Abdool Karim.

De Omikron-variant werd recent ontdekt in Zuid-Afrika. Veel landen voerden toen reisverboden in, om te voorkomen dat de variant zich snel zou verspreiden. Zuid-Afrika zegt dat het zo gestraft wordt voor het melden van een nieuwe variant. Minister van Gezondheid Joe Phaahla zegt dat het land in gesprek is om de verboden terug te draaien.

De arts die als eerste vermoedde dat er een nieuwe variant gevonden was, zegt dat het ziekteverloop vooralsnog milder lijkt dan bij de Delta-variant. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat nog niet zeker, maar lijkt dit zo omdat vooral jonge mensen het virus hebben. Die hebben sowieso minder kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus.