Vaccinaties hoeven niet te stoppen, eisen Viruswaarheid afgewezen

Nederland hoeft niet te stoppen met het vaccineren tegen het coronavirus. De eisen van protestgroep Viruswaarheid zijn maandag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

Viruswaarheid had een kort geding aangespannen. De groep wilde dat de rechtbank de Staat zou verplichten om de vergunning voor de vier beschikbare vaccins op te schorten. Het gaat om de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Daarnaast zou de Gezondheidsraad alle adviezen over vaccinaties moeten intrekken, en zouden de leden van de raad hun steun aan de adviezen moeten herroepen.

De handelsvergunningen zijn verstrekt door de Europese Commissie. Omdat Nederland daar niet over gaat, heeft de rechtbank dat deel van de eis afgewezen. Bovendien vinden de rechters dat een kort geding niet de manier is om alle medische argumenten in adviezen van de Gezondheidsraad te controleren.

Viruswaarheid heeft sinds de uitbraak van het coronavirus vele rechtszaken aangespannen tegen het coronabeleid van de overheid. In één zaak kreeg de groep aanvankelijk gelijk, wat leidde tot een verbod op de avondklok, maar die uitspraak werd in hoger beroep teruggedraaid.