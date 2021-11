Omar L. in hoger beroep: ik ben geen grote boef en onschuldig

Omar L. (31), die is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, zegt maandag in hoger beroep dat hij onschuldig is. L. staat bij het gerechtshof terecht voor de liquidaties van Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel, waarvan hij volgens het Openbaar Ministerie de opdrachtgever was. L. werd in juni 2019 ook veroordeeld voor drie moordpogingen.

‘Ik ben geen grote boef, ik ben onschuldig hier. Ik zit nu in de EBI voor iets wat ik niet heb gedaan’, zei L. maandag tegen het hof van Arnhem dat zitting houdt in het Justitieel Complex Schiphol.

Omar L. zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij werd overgeplaatst naar Vught na een gestrande poging hem te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen, waarvoor vorig jaar vier Fransen zijn veroordeeld. Op vragen van het hof over die bevrijdingspoging wil L. geen antwoord geven. ‘Waarom zou men u willen bevrijden? Het doet toch denken aan grote jongens in een criminele organisatie die een bevrijdingspoging organiseren’, aldus de voorzitter van het hof. L. antwoordde: ‘Ik weet niet waarom mensen dat denken. Dat is niet zo. Ik zit onschuldig vast.’

Mocromaffia-oorlog

De twee liquidaties en de pogingen daartoe vinden hun oorsprong in de zogenoemde Mocromaffia-oorlog. De slachtoffers zou hij (mede)verantwoordelijk houden voor de dood van zijn broer in 2012. Die kwam om het leven door een aanslag in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. L. zegt: ‘Ik koester geen wrok of haat. Ik kan de daders vergeven.’

Tijdens het beramen en uitvoeren van de aanslagen communiceerden de mannen via versleutelde e-mailberichten. De politie wist de versleutelde berichten van de cryptodienst Ennetcom te kraken. Deze berichten vormen een belangrijk bewijsmiddel, maar L. beweert dat de accounts ten onrechte aan hem worden toegeschreven. L. weigert vragen van het hof hierover te beantwoorden, om niet anderen aan te wijzen die hij verdenkt van manipulatie. ‘Het spijt me’, zegt L.

Reeks zittingen

Het hoger beroep van L. vormt het sluitstuk van een reeks zittingen over de liquidaties en moordpogingen. Van de in totaal zes verdachten gingen er vijf in hoger beroep. In oktober eiste het OM opnieuw levenslang tegen de vermeende schutter Hicham M. (27). Tegen medeverdachte Daniël M. is 22 jaar cel geëist. Tegen twee andere verdachten zijn in september celstraffen van zeven en bijna negen jaar geëist.

Het hof doet in alle zaken uitspraak op 23 december, verspreid over de dag voor alle vijf verdachten apart.