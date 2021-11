Gazprom boekt recordwinst door hoge gasprijzen

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt dankzij de hoge gasprijzen in Europa. Het bedrijf denkt dat in het lopende vierde kwartaal de winst nog hoger kan gaan uitvallen. Gazprom is de belangrijkste leverancier van aardgas aan Europa.

De nettowinst bedroeg bijna 582 miljard Russische roebel, omgerekend 6,9 miljard euro. Een jaar geleden leed Gazprom nog een verlies van omgerekend 3 miljard euro. De Europese gasprijzen stegen de afgelopen tijd naar records door de sterke vraag en de lage voorraden. Ook de naderende winter jaagt de gasprijzen aan.

Critici in Europa hebben Gazprom ervan beticht bewust de Europese gasleveringen beperkt te houden om zo de prijzen te stuwen. Dat heeft Gazprom altijd ontkend. Het bedrijf zegt aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen.

Gazprom wacht nog op formele goedkeuring om de gaspijplijn Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland in gebruik te mogen nemen. Die pijpleiding via de Oostzee is al klaar. Het certificeringsproces werd onlangs opgeschort vanwege een juridische hindernis. Door de vertraging is het onwaarschijnlijker geworden dat Nord Stream 2 de gasprijzen in Europa deze winter kan helpen verlichten.