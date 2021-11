Australië stelt grensopening uit vanwege Omikron-variant

Australië stelt de geplande heropening van de grenzen voor internationale studenten en andere mensen met een visum uit vanwege zorgen over de Omikron-variant van het coronavirus. De grenzen zouden woensdag weer opengaan.

De heropening is verschoven naar 15 december. Australië wil in die twee extra weken genoeg informatie verzamelen over de nieuwe variant om een betere inschatting van het risico te maken. De eerste gevallen van de Omikron-variant zijn al vastgesteld in Australië.