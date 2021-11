Oud-defensieminister VS klaagt Pentagon aan wegens censuur boek

De voormalige minister van Defensie van de Verenigde Staten Mark Esper heeft een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon omdat delen uit zijn memoires over zijn ministertijd zijn tegengehouden. Esper was minister onder Donald Trump.

In zijn boek A Sacred Oath schrijft Esper over wat er gebeurde in de tweede helft van Trumps presidentschap, van juni 2019 tot november 2020. Het Pentagon heeft delen ervan tegengehouden nadat Esper het bij het ministerie had afgegeven ter controle. Volgens Esper is dit niet volgens de regels gegaan.

"Belangrijke delen van het boek zijn zonder goede reden geschrapt onder het mom van geheimhouding. Deze tekst is cruciaal voor het vertellen van belangrijke verhalen in het manuscript", aldus de oud-minister in een verklaring.

Het ministerie heeft niet gereageerd op de zaak. Esper werd in november 2020 ontslagen door Trump na een aantal meningsverschillen. Zo weigerde Esper om het leger in te zetten bij de rellen die uitbraken rond demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de zomer van 2020.