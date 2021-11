Omikron-variant vormt groot wereldwijd risico volgens WHO

De Omikron-variant van het coronavirus vormt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een groot wereldwijd risico waar landen zich goed op moeten voorbereiden. Uitbraken van de nieuwe variant kunnen ‘grote gevolgen’ hebben, stelt de WHO maandag.

‘Omikron heeft een niet eerder geziene hoeveelheid mutaties die zorgelijk zijn voor het verloop van de pandemie’ , aldus de WHO. ‘Het wereldwijde risico met deze nieuwe variant hebben wij ingeschat op erg hoog.’

De VN-organisatie heeft lidstaten geadviseerd het vaccinatieproces te versnellen om meer mensen te beschermen tegen het coronavirus. Het is de verwachting van de WHO dat ingeënte mensen nog steeds ziek kunnen worden met de nieuwe variant, maar dat het ziekteverloop minder ernstig zal zijn, net als met oudere varianten.

Over de impact van de Omikron-variant, die recent werd ontdekt in het zuiden van Afrika, is nog weinig bekend. In Zuid-Afrika lijken mensen mildere klachten te hebben dan bij de Delta-variant. Om meer te weten over het ziekteverloop en de resistentie tegen vaccins is nog zeker twee weken onderzoek nodig.