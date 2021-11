Franse president Macron krijgt boosterprik tegen coronavirus

Frankrijk kondigde vorige week donderdag aan dat een boosterprik verplicht is om het coronatoegangsbewijs geldig te houden. Alle volwassenen ouder dan 18 jaar konden zich direct aanmelden. Dat leidde tot 1,2 miljoen vaccinatieafspraken binnen 24 uur.

De extra inenting tegen het coronavirus kan vijf maanden na de vorige prik worden gehaald in Frankrijk, een maand eerder dan in de meeste andere landen. Voor mensen vanaf 65 jaar is de booster vanaf 15 december verplicht om het toegangsbewijs geldig te houden, voor de rest van de Franse bevolking gaat dit op 15 januari in. Als er nog geen vijf maanden zijn verstreken na de laatste inenting, dan blijft het coronatoegangsbewijs nog geldig.