Kwart Nederlandse jongvolwassenen bezit cryptomunten

Ruim een kwart van de Nederlandse jongvolwassenen bezit cryptomunten zoals bitcoins. Dat melden het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en Rabobank op basis van onderzoek onder ruim 1500 mensen tussen de 18 en 30 jaar oud. Bijna een derde van de respondenten belegt in traditionele vormen zoals aandelen en fondsen.

De beleggers zijn volgens het onderzoek vaker man dan vrouw en hebben daarnaast meestal ook spaargeld. Bijna een tiende van de jongvolwassenen belegt zonder spaargeld achter de hand te hebben. Ruim driekwart vindt dat je alleen geld moet investeren dat je kunt missen.

De jongvolwassenen met meer financieel vermogen investeren vaker in traditionele vormen van beleggen. Dat type belegger heeft vaker een hoog inkomen en is vaker hoogopgeleid dan laagopgeleid. Respondenten die alleen in cryptomunten beleggen zijn minder vaak hoogopgeleid en hebben vaker minder vermogen.

Een overgrote meerderheid van 85 procent van de respondenten belegt om vermogen op te bouwen of rendement te behalen. Ruim de helft zegt investeren leuk te vinden. Nog geen tiende belegt omdat ze beleggingen van hun ouders hebben gehad.