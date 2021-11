Damrak maakt zich op voor herstel na schrik om Omikron-variant

De Amsterdamse AEX-index koerst maandag af op een hogere opening. Beleggers lijken wat van de ergste schrik over de nieuwe coronavariant Omikron te zijn bekomen, na de koersval van ruim 3 procent op vrijdag. De nieuwe variant uit zuidelijk Afrika is inmiddels vastgesteld in diverse landen, waaronder Nederland. Veel landen hebben het vliegverkeer van en naar landen in zuidelijk Afrika aan banden gelegd.

Hoewel er nog veel onduidelijk is over de variant lijken de klachten van mensen die ermee besmet zijn voornamelijk mild van aard te zijn. Tot die conclusie komen zowel Covid-adviseurs van de Zuid-Afrikaanse overheid als de arts in de stad Pretoria, die als eerste aan de bel trok over de nieuwe variant. De grote vraag is nu hoe effectief de bestaande vaccins tegen de variant zijn. De vaccinfabrikanten Pfizer en BioNTech verwachten over twee weken meer duidelijkheid daarover te kunnen geven en stellen indien nodig binnen honderd dagen een nieuwe vaccin te kunnen leveren.

De hoofdindex op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren ruim 1 procent hoger te beginnen aan de nieuwe handelsweek. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk herstellen. De futures voor de beurzen in New York wijzen momenteel eveneens op openingswinsten voor Wall Street. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten maandag wel verder omlaag. In Tokio zakte de Nikkei 1,6 procent na een verlies van 2,5 procent op vrijdag. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de min.

Involtum

Speciaalchemieconcern DSM maakte bekend het Noorse Vestkorn Milling over te nemen. Dat bedrijf maakt van erwten en bonen afgeleide ingrediënten voor plantaardige eiwitproducten. Aan het Noorse bedrijf hangt een prijskaartje van 65 miljoen euro.

Betaaldienstverlener Ease2pay neemt het Rotterdamse transactieplatform voor oplaadpalen Involtum over in ruil voor 10,7 miljoen nieuw uit te geven aandelen. Na afronding van de deal zullen de aandeelhouders van Involtum naar verwachting ongeveer 46,4 procent van de uitstaande aandelen in het samengevoegde bedrijf bezitten.

De olieprijzen veerden op na de daling van ruim 10 procent op vrijdag. Berichten dat oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland overwegen om de voor januari geplande verruiming van de olieproductie niet meer te laten doorgaan leidden tot enig herstel van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie werd 5 procent duurder op 71,62 dollar. Brentolie kostte 4,2 procent meer op 75,75 dollar per vat. De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1307 dollar op vrijdag.