Britten overwegen grote uitbreiding boostercampagne om Omikron

In het Verenigd Koninkrijk komen momenteel alleen 40-plussers en bepaalde kwetsbare groepen in aanmerking voor zo’n boosterprik tegen het coronavirus. Ze kunnen die krijgen als ze minstens een half jaar eerder voor de tweede keer zijn ingeënt met een coronavaccin. Er wordt volgens Sky News ook overwogen om die termijn te verkorten. Uiteindelijk heeft de regering daarover het laatste woord.

De Britse autoriteiten hebben in eigen land al meerdere Omikron-besmettingen vastgesteld. Ze nemen ook andere maatregelen om de verspreiding van die variant tegen te gaan. Zo komt er dinsdag in Engeland weer een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen, zoals banken, postkantoren en winkels. Ook worden de regels aangescherpt voor internationale reizigers.