Eerste landelijke strooiactie: 2,5 miljoen kilo zout op de wegen

Rijkswaterstaat heeft in de nacht van zondag op maandag de eerste landelijke strooiactie van dit seizoen uitgevoerd. In totaal strooiden de wagens 2,5 miljoen kilo zout over de snelwegen. De strooiwagens legden afgelopen nacht bijna 38.000 kilometer af.

Een woordvoerster waarschuwt dat het nog wel de hele ochtend glad kan zijn op de weg.

Eerder al is lokaal gestrooid. Rijkswaterstaat heeft 577 strooiwagens paraat staan. Die moeten binnen twee uur 3300 kilometer aan rijkswegen preventief gestrooid kunnen hebben.