Vertrouwen ondernemers industrie naar nieuw recordniveau

Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in november verder toegenomen tot het hoogste niveau ooit. Vooral over hun orderportefeuille en voorraden zijn de ondernemers positiever, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De ondernemers zijn echter wat minder positief over de verwachte bedrijvigheid.

Het vertrouwen is van 12,3 in oktober naar 12,7 in november gegaan, aldus het CBS. Dat is het hoogste niveau in de metingen sinds de start van het onderzoek in 1985. Het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar is 0,7.

Hoewel het vertrouwen van ondernemers in november op een recordhoogte ligt, neemt in meer dan de helft van de onderliggende branches het vertrouwen af. De ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie zijn het meest positief. In de transportmiddelenindustrie is het vertrouwen het meest toegenomen.

Duitsland

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 10,9 procent hoger dan in september 2020. Een maand eerder kwam de groei uit op 9,4 procent. Ten opzichte van september 2019 bedroeg de groei ruim 4 procent.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Het Duitse producentenvertrouwen (volgens de IFO-index) is in november opnieuw minder positief dan een maand eerder. Ondernemers zijn minder optimistisch over de huidige, maar iets positiever over de verwachte bedrijvigheid.