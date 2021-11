Japan sluit grenzen vanwege Omikron-variant

Japan sluit per 30 november zijn grenzen voor praktisch alle buitenlandse bezoekers vanwege de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. De Japanse premier Fumio Kishida maakte dit maandag bekend, slechts een paar weken nadat het land juist was begonnen met een voorzichtige versoepeling van zijn strenge inreisbeperkingen.

Ook buitenlandse zakenreizigers en studenten worden vanaf dinsdag weer geweerd. Zij mochten sinds kort Japan juist weer in. Toeristen waren al langer niet welkom. Alleen mensen die vanwege een humanitaire of een heel specifieke andere reden naar Japan komen, mogen volgens de Japanse zender NTV zo meteen het land nog in. De nieuwe regels blijven gelden totdat er meer bekend is over de nieuwe Omikron-variant.

Er worden momenteel maar weinig coronagevallen gemeld in Japan. Bijna 80 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd en de mensen dragen er bijna overal mondkapjes. Zondag telde het land slechts 61 nieuwe coronabesmettingen. Dat waren er half augustus nog meer dan 25.000 per dag.