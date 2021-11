Scholieren moeten mondkapjes gaan dragen

Scholen moeten in ieder geval tot 18 december nieuwe coronamaatregelen treffen, zoals dat alle leerlingen mondkapjes moeten gaan dragen wanneer ze bewegen. Vanaf nu moeten scholieren onder de 12 jaar al thuisblijven bij milde klachten. Eerder hoefde dat alleen wanneer ze hoestten of koorts hadden.

Onderwijsinstellingen krijgen ook dringende adviezen, zoals het aanleggen van looproutes in gebouwen en het spreiden van pauzes. Ook gaat het advies waar mogelijk gelden om klassen op te delen in kleinere groepen die geen onderling contact hebben. Voor groep zes tot en met acht van het primair onderwijs en het hele voortgezet onderwijs geldt het advies dat alle leerlingen twee keer per week een zelftest doen.

Brancheorganisaties voor primair en voorgezet onderwijs, evenals studentenbonden en scholierenorganisatie LAKS, zijn blij dat scholen open kunnen blijven terwijl bijvoorbeeld horeca te maken krijgen met strengere sluitingstijden.