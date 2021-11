PCR-test bij aankomst niet verplicht voor reizigers uit Z-Afrika

Reizigers die vanuit zuidelijk Afrika aankomen in Nederland hoeven bij aankomst niet verplicht een PCR-test af te laten nemen. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei zondagmiddag nog dat iedereen na aankomst uit een land met zeer hoog risico wel een PCR-test moet laten afnemen. Tot dusver waren twee negatieve tests vooraf voldoende. De test achteraf ‘hebben we toegevoegd aan de verplichting die sowieso geldt’, aldus De Jonge.

Maar die test op Schiphol blijkt vrijwillig, bevestigt het ministerie na berichtgeving door de Telegraaf. De GGD Kennemerland zegt tegen de krant dat de tests worden aangeboden maar niet verplicht zijn.

Ook gevaccineerden die nu vanuit Zuid-Afrika, Zimbabwe, Mozambique, Namibië, Botswana, Malawi, Lesotho of Eswatini (Swaziland) naar Nederland vliegen, moeten bij aankomt in quarantaine voor minstens vijf dagen. Test iemand na vijf dagen negatief, dan mag diegene weer uit isolatie. Zonder test duurt de quarantaine tien dagen.

Boete van 339 euro

Iedereen wordt tijdens de quarantaine gebeld voor controle en ook gemeenten gaan aan de deur controleren als het aan De Jonge ligt. Eerder werd alleen per steekproef gecontroleerd. Op het schenden van de quarantaineplicht staat een boete van 339 euro.

Er zijn meer landen die als zeerhoogrisicogebied worden bestempeld, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Venezuela, Armenië of Oekraïne. Maar omdat hier geen ‘zorgwekkende virusvariant’ rondgaat, zoals de Omikronvariant uit zuidelijk Afrika, hoeven gevaccineerde reizigers uit deze landen niet verplicht in quarantaine. Ongevaccineerden moeten dat wel. Vrijwel altijd is een dubbele negatieve testuitslag nodig voor reizen uit gebieden met een zeer hoog risico.