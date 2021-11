WHO: houd grenzen open zolang ernst Omikron onduidelijk is

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft er zondag bij landen op aangedrongen om ‘de wetenschap te volgen’ in plaats van reisverboden op te leggen in een poging de nieuwe Omikron-variant in te dammen. ‘Er is momenteel geen informatie die erop wijst dat de symptomen die gepaard gaan met Omikron verschillen van die van andere varianten’, aldus de WHO.

De recent ingestelde reisverboden door landen als de VS en EU-landen (waaronder Nederland) voor reizigers uit zuidelijke Afrikaanse landen hebben ook politieke implicaties, suggereerde de WHO zondag. ‘De vanwege de Omikron-variant ingevoerde reisverboden die gericht zijn op Afrika vallen de wereldwijde solidariteit aan’, zei Matshidiso Moeti, regionaal directeur-generaal van de WHO in Afrika.

Nagenoeg gelijktijdig deed de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa een ‘dringende’ oproep aan rijke landen de reisverboden jegens Zuid-Afrika onmiddellijk te beëindigen: ‘Landen die reisbeperkingen hebben opgelegd discrimineren oneerlijk tegen Zuid-Afrika en helpen niet het probleem op te lossen’, zei Ramaphosa. Rijke landen zouden er volgens de president beter aan doen ‘zich te concentreren op steun aan ontwikkelingslanden in hun strijd tegen Covid-19’.

De WHO benadrukte zondag dat het nog niet duidelijk is of de nieuwe Omikron-variant besmettelijker is dan andere SARS-CoV-2-varianten of dat de variant tot ernstiger ziekte leidt. ‘Voorlopige gegevens suggereren dat er steeds meer ziekenhuisopnames zijn in Zuid-Afrika, maar dit kan te wijten zijn aan het toenemende aantal mensen dat besmet raakt, in plaats van aan een specifieke infectie met Omikron,’ verklaarde de organisatie.