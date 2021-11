Beatrix sluit werkbezoek aan Curaçao af

Beatrix zei dat het goed met haar gaat, dat ze een fijne tijd heeft gehad op het eiland en dat ze er nog eens hoopt terug te keren. ‘Ik geniet vooral van wat je allemaal meemaakt hier, de toewijding, de zorg voor mensen, de zorg voor dieren en voor de natuur als geheel.’

Van haar bezoek heeft Beatrix ook veel opgestoken, bijvoorbeeld dat koraal een dier is en geen plant. ‘Die kunnen eten, luisteren, voelen. Dat weet eigenlijk niemand.’

Aan het slot van de ontmoeting met de media op Curaçao zei Beatrix dat ze ervan overtuigd is dat haar kleindochter Amalia ‘opgroeit tot een verstandig mens’. Op 7 december wordt ze 18 jaar. ‘Ontzettend leuk, vooral als ze gezond en verstandig blijft’, zegt Beatrix daarover. Een dag na haar verjaardag wordt de prinses binnengeleid in de Raad van State, de hoogste algemene bestuursrechter van het land. Haar vader, koning Willem-Alexander, is voorzitter van de raad.