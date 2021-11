GroenLinks stelt vragen over mogelijke statiegeldfouten supers

GroenLinks wil tekst en uitleg over een onderzoek van de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) naar mogelijke overtredingen door supermarkten op het gebied van statiegeld op plastic flessen. Daarover heeft Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht Kamervragen gesteld aan staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Steven van Weyenberg.

Dit weekend meldde tv-programma Kassa dat de ILT kijkt naar diverse plastic flessen die te koop zijn in de supermarkt en waar nu geen statiegeld op zit. Daarmee overtreden de supers mogelijk de statiegeldwet. Voor sappen hoeven ze weliswaar geen statiegeld te vragen, maar die uitzondering geldt alleen als het om een 100 procent sap gaat. Is bijvoorbeeld suiker of water toegevoegd, dan moet er wel sprake zijn van statiegeld.

Een woordvoerder van de ILT bevestigt hierover recent een handhavingsverzoek te hebben ontvangen van de organisatie Recycling Netwerk. Naar aanleiding daarvan zal er onderzoek worden gedaan, maar wanneer de uitkomst bekend wordt is nog niet bekend. Diverse supermarkten lieten aan Kassa al weten zelf ook in de kwestie te duiken.

Bouchallikht vindt dat de wijze waarop nu met statiegeld wordt omgegaan leidt tot onnodig veel verwarring bij consumenten. Dat is volgens de GroenLinks-politica slecht voor het draagvlak en voor het milieu. ‘Op alle plastic flessen moet gewoon statiegeld worden geheven. We vragen de staatssecretaris om zo snel mogelijk daarvoor actie te ondernemen.’