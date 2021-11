Coronapatiënten blijven binnenstromen op verpleegafdelingen

De verpleegafdelingen hebben afgelopen etmaal 354 nieuwe patiënten met een coronainfectie zien binnenkomen, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er zondag 2624 mensen met Covid-19 in de ziekenhuizen, dat zijn er 18 minder dan zaterdag.