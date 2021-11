Ook twee besmettingen met Omicron-variant in Denemarken

Ook in Denemarken zijn twee coronabesmettingen vastgesteld met de Omicron-variant. Het gezondheidsinstituut SSI heeft dat zondag bevestigd, nadat een dag eerder al bekend werd twee verdachte gevallen nader werden bekeken. De desbetreffende passagiers waren met het vliegtuig vanuit Zuid-Afrika naar Denemarken gereisd en zitten in quarantaine.

Denemarken is het zevende land in Europa waar de nieuwe variant, die mogelijk zeer besmettelijk is, is vastgesteld. Ook in Nederland, Duitsland, België, Italië, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk is de variant ontdekt.

De meeste besmettingen met de coronavariant zijn vastgesteld in Zuid-Afrika. Ook is de variant gevonden in Botswana en bij enkele reizigers die vanuit het zuiden van Afrika zijn aangekomen in Hongkong, Israël en Australië.