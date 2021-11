Erdogan stelt onderzoek in naar manipulatie Turkse lira

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan laat mogelijke valutamanipulatie onderzoeken. Dat doet hij volgens persbureau Anadolu nadat de lira afgelopen week fors in waarde daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar en de euro. De gang van zaken is opmerkelijk omdat veel economen de flinke koersval van de Turkse munt juist aan het optreden van Erdogan wijten.

Turkse autoriteiten moeten nu gaan kijken welke bedrijven en instellingen recent grote hoeveelheden vreemde valuta hebben gekocht. En vervolgens moet in opdracht van Erdogan dan beoordeeld worden of zij zaken hebben gemanipuleerd.

Volgens deskundigen moet de oorzaak van de flinke koersval evenwel gezocht worden in onrust over het economische beleid in Turkije. Erdogan verdedigde afgelopen week zijn streven naar lagere rentetarieven om de economische groei te stimuleren. Dit terwijl het land nog altijd kampt met een torenhoge inflatie. Erdogan beweerde zelfs dat Turkije een ‘economische onafhankelijkheidsoorlog’ aan het voeren is en hij benadrukte dat zijn land niet zal toegeven aan druk om van koers te veranderen.

In tegenstelling tot de standaardopvatting van economen gelooft Erdogan dat hoge rentetarieven juist leiden tot een hogere inflatie. De president zet met zijn onorthodoxe economische opvattingen de centrale bank al langer onder druk, al zegt hij dat de centrale bank onafhankelijk is. Desondanks ontsloeg hij de afgelopen jaren al verschillende beleidsmakers van de bank als ze de rente verhoogden of als ze er niet in slaagden om de inflatie onder controle te krijgen.