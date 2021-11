Zwitsers steunen wet coronapas in referendum

De Zwitsers staan in meerderheid achter de wet die het gebruik van de coronapas mogelijk maakt. Tegenstanders hadden een referendum afgedwongen, maar uit exitpolls blijkt dat de pas voor toegang tot onder meer restaurants en evenementen zoals verwacht in stand kan blijven.

Het certificaat dat aantoont of iemand is gevaccineerd, hersteld of negatief is getest komt volgens critici neer op een verplichting tot vaccinatie. Uit peilingen werd eerder duidelijk dat ongeveer zes op de tien Zwitsers erachter staan. De wet, die eerder dit jaar werd goedgekeurd, geeft de regering de mogelijkheid uitzonderlijke maatregelen in te voeren om de corona-epidemie te bestrijden.

Uit vrees voor protesten heeft de politie het gebied geblokkeerd waar de regering en het parlement in de hoofdstad Bern zijn gevestigd.

De bevolking kreeg nog twee andere onderwerpen voorgelegd. Een voorstel voor meer loon voor zorgpersoneel kan op een meerderheid rekenen. Een plan om federale rechters via loting te selecteren uit een groep kandidaten werd verworpen.