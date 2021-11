Coronateststraat Schiphol voor reizigers uit Zuid-Afrika

Tot het inrichten van de teststraat is besloten nadat in zuidelijk Afrika de zogenoemde Omicron-variant van het coronavirus is aangetroffen. Deze variant is inmiddels ook in andere delen van de wereld aangetroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant het stempel zorgelijk gegeven, maar vooralsnog is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de ernst van de ziekte en de werkzaamheid van vaccins.

De bedoeling is dat mensen die zich nu in de speciale teststraat laten testen de uitslag thuis in quarantaine afwachten.

61 positief

Vrijdag zijn 624 passagiers die uit Zuid-Afrika terugkeerden door de GGD getest op corona. De 61 passagiers die positief testten, zitten in isolatie. Of en hoeveel besmettingen er met de Omicron-variant zijn, is nog niet bekend. De testmonsters zijn voor verdere analyse naar het RIVM gestuurd. Later zondagmiddag komt het RIVM met de testuitslagen.

De teststraat op Schiphol is in ieder geval tot en met zaterdag 4 december in gebruik. Verder zijn alle reizigers die na zondag 21 november uit Zuid-Afrika, Lesotho, Swaziland (Eswatini), Namibië, Mozambique, Zimbabwe, Botswana of Malawi zijn gekomen, opgeroepen in quarantaine te gaan en thuis te blijven. ‘Ook als er geen klachten zijn en ook als zij gevaccineerd zijn of eerder corona doormaakten’, zo stelt de GGD Kennemerland in een persbericht. ‘Hen wordt gevraagd zo snel mogelijk te bellen met het speciaal hiervoor ingerichte telefoonnummer 0800 - 5005 om een testafspraak te maken. Dus óók als zij geen klachten hebben.’