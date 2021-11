Tsjechische president benoemt Petr Fiala tot premier

De centrumrechtse oppositieleider Petr Fiala wordt de nieuwe premier van Tsjechië na de verkiezingen van vorige maand. President Milos Zeman verrichte de ceremonie vanwege zijn broze gezondheid in een rolstoel, terwijl de twee politici waren gescheiden door plexiglas.

De benoeming stond voor vrijdag gepland, maar de 77-jarige Zeman was een dag eerder na een positieve coronatest in het ziekenhuis opgenomen. Daaruit was hij net ontslagen na een verblijf van 46 dagen wegens een andere aandoening. Hij mocht zaterdag weer naar huis.

De 57-jarige Fiala wacht de zware taak het sterk stijgende aantal coronabesmettingen in zijn land een halt toe te roepen. Donderdag werden al nieuwe maatregelen aangekondigd, waaronder de avondsluiting van restaurants en cafés.

Bewind Andrej Babis

Fiala ontpopte zich na de verkiezingen als leider van een nieuwe coalitie om een einde te maken aan het bewind van premier Andrej Babis. Diens populistische centrumpartij ANO bleef weliswaar de grootste partij met 27 procent van de stemmen, maar vijf centrumrechtse en liberale oppositiepartijen behaalden samen 108 van de 200 parlementszetels.

De vijf partijen hebben al een regeerprogramma en de posten zijn al verdeeld. De president zou echter moeite hebben met een van de voorgestelde namen, wat tot vertraging kan leiden. De nieuwe regering wil half december uit de startblokken.