Grote brand in Dongen, 6 gewonden en 1 vermiste

Door een woningbrand aan de Kardinaal van Rossumstraat in het Brabantse Dongen zijn in de nacht van zaterdag op zondag ten minste zes mensen gewond geraakt. Eén persoon wordt zondagochtend nog vermist, aldus de veiligheidsregio.

De brand brak rond 04.45 uur uit. De bewoners van het pand wisten onder meer via het dak naar buiten te vluchten. Bewoners van omliggende woningen moesten hun huis uit. Directe buren worden nog elders opgevangen, de anderen konden rond 08.00 uur terug naar huis. De brandweer heeft weten te voorkomen dat het vuur is overgeslagen naar omliggende panden.

Omwonenden die last hebben van de rook werd aangeraden ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten. De brand is volgens de veiligheidsregio onder controle. De getroffen woning is deels ingestort en de brandweer is nog bezig met nablussen.