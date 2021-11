President Steinmeier roept Duitsers op contacten te beperken

‘Het is belangrijk dat we nu allemaal samen handelen’, schrijft Steinmeier. ‘Laten we ons aan de regels houden en laten we onze contacten wederom beperken.’ Dat is volgens hem nodig om de scholen en kinderopvang open te houden en het publieke leven niet volledig tot stilstand te laten komen.

In sommige regio’s liggen de ic’s vol met coronapatiënten. Dit weekend worden er enkele tientallen naar minder getroffen deelstaten overgebracht. In meer dan driekwart van de Duitse ziekenhuizen zijn reguliere, geplande operaties uitgesteld.

Minister Anja Karliczek (Onderwijs en Onderzoek) riep het parlement op regels voor contactbeperking door te voeren, ook voor gevaccineerden. De Duitse Academie van Wetenschappen riep daartoe zaterdag op en daaraan moet volgens de bewindsvrouw gehoor worden gegeven. Het gezaghebbende instituut pleit ook voor een uitbreiding van de boostercampagne en verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel.