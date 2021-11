Ook Australië meldt Omicron-besmettingen

Twee reizigers in Australië zijn positief getest op het coronavirus en blijken besmet met de Omicron-variant. Beide passagiers kwamen zaterdag aan in Sydney vanuit zuidelijk Afrika via Qatar en ondergingen direct een test.

De twee zijn in quarantaine gezet in een speciale accommodatie, melden de gezondheidsautoriteiten in de deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is.

Op de vlucht vanuit Qatar zaten nog twaalf anderen die in het zuiden van Afrika waren geweest. Ook zij moet veertien dagen in quarantaine in een speciaal hotel. De overige passagiers en het cabinepersoneel, in totaal ongeveer 260 mensen, moeten in zelfisolatie.

De in Zuid-Afrika ontdekte variant is mogelijk besmettelijker dan eerdere varianten, maar er is nog niet veel over bekend. Inmiddels is Omicron in meerdere landen vastgesteld, waaronder België, Duitsland, Engeland, Italië, Tsjechië en Israël. In Nederland waarschijnlijk ook.