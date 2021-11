Speciale munt Elizabeth vanwege 70 jaar op de troon

Ter ere van 70 jaar op de troon verschijnt volgend jaar een herdenkingsmunt voor de Britse koningin Elizabeth, heeft de koninklijke Britse munt zondag bekendgemaakt. Op het geldstuk van 50 pence is het getal 70 te zien, met in de nul het officiële embleem van de koningin. De 95-jarige vorstin zou het ontwerp hebben goedgekeurd.

Het platina-jubileum van Elizabeth wordt begin juni volgend jaar gevierd met een extra feestdag en een meerdaags programma met onder meer een speciale parade. De voorbereidingen zijn al in volle gang.

De koningin lijkt het op de foto’s die woensdag op sociale media werden gedeeld goed te maken. Ze belandde vorige maand plotseling in het ziekenhuis voor onderzoek. Kort daarvoor was een bezoek van de vorstin aan Noord-Ierland afgezegd. Het was de eerste ziekenhuisovernachting voor Elizabeth in jaren.

Artsen adviseerden de koningin om het enkele weken rustig aan te doen waardoor ze onder meer de klimaattop in Glasgow miste. Ze ging daarna weer rustig aan het werk met enkele digitale audiënties.