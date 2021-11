Blinken prijst Zuid-Afrika voor transparantie over Omicron

De Amerikaanse regering roemt Zuid-Afrika voor de wijze waarop het land is omgesprongen met de Omicron-variant. In een telefoongesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtgenoot Naledi Pandor prees minister Antony Blinken van Buitenlandse Zaken wetenschappers in Zuid-Afrika voor de snelle identificatie van de nieuwe coronavariant en de transparantie van de regering bij het doorgeven van deze informatie. ‘Een voorbeeld voor de wereld’, aldus Blinken.

Variant B.1.1529, die voor het eerst werd ontdekt in zuidelijk Afrika, wordt door Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestempeld als zorgwekkend en is mogelijk zeer besmettelijk. De Omicron-variant is in België, Engeland, Duitsland, Italië en Tsjechië vastgesteld en vermoedelijk ook in Nederland. Buiten Europa en Afrika zijn besmettingen vastgesteld in Hongkong en Israël.

De Amerikaanse regering voert reisbeperkingen in voor staten in het zuiden van Afrika. Die gelden vanaf maandag voor Zuid-Afrika, Zimbabwe, Namibië, Botswana, Lesotho, Eswatini, Mozambique en Malawi.