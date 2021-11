Omicron-variant duikt ook op in Italië en Tsjechië

Ook in Italië en Tsjechië is de Omicron-variant van het coronavirus vastgesteld. Tsjechië kondigde eerder op de dag aan een verdacht geval te onderzoeken en weet nu zo goed als zeker dat de besmetting een Omicron-variant betreft. De besmette vrouw was uit Namibië teruggekeerd met een tussenstop in Zuid-Afrika en Dubai.

In Italië gaat het om iemand die recent is teruggekeerd uit Mozambique. ‘De patiënt en de familieleden verkeren in goede gezondheid’, meldt het nationale instituut voor volksgezondheid. De besmetting kwam aan het licht tijdens laboratoriumonderzoek in een ziekenhuis in Milaan.

De nieuwe variant uit zuidelijk Afrika is ook in België, Engeland en Duitsland vastgesteld en vermoedelijk ook in Nederland.

In België gaat het vooralsnog om één geval en in zowel Engeland als Duitsland om twee besmettingen. Buiten Europa en Afrika zijn besmettingen vastgesteld in Hongkong en Israël.