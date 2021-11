De Jonge roept terugreizigers Z-Afrika op tot testen en isolatie

Reizigers die sinds afgelopen maandag zijn teruggekeerd uit zuidelijk Afrika krijgen van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de dringende oproep zich te laten testen en in quarantaine te gaan. De kans bestaat dat zij besmet zijn met de nieuwe, besmettelijkere Omicron-variant van het coronavirus. Vanaf zondag kunnen zij een afspraak maken via het speciale nummer 0800-5005, laat hij weten op Twitter. De personen hoeven niet verplicht in quarantaine, maar worden wel dringend aangeraden dit te doen, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Het gaat om reizigers uit Zuid-Afrika, Namibië, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Lesotho en Eswatini (Swaziland). Voor deze landen geldt inmiddels een inreisverbod voor niet-EU-burgers. Nederlanders kunnen nog wel heen en weer reizen naar zuidelijk Afrika. Bij terugkomst in Nederland moeten zij een dubbele negatieve testuitslag hebben en bij aankomst minstens vijf dagen in thuisisolatie.

Het RIVM maakte zaterdag bekend dat de besmettelijkere variant vermoedelijk ook in Nederland is aangetroffen. De Omicron-variant zou zijn gevonden bij reizigers vanuit Zuid-Afrika. Van de in totaal 624 passagiers bleken 61 besmet met corona. Of de besmettelijkere variant bij hen is aangetroffen, maakt het RIVM naar verwachting in de loop van zondag bekend.

De besmette passagiers verblijven momenteel in een coronahotel nabij luchthaven Schiphol. Mensen met klachten moeten daar zeven dagen binnenblijven. Er is beveiliging aanwezig, liet een woordvoerder van de GGD Kennemerland vrijdagavond weten.