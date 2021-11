Ook Omicron-besmetting in Duitsland vastgesteld

De Omicron-variant van het coronavirus is na België en Engeland ook in Duitsland vastgesteld. Uit tests is gebleken dat twee mensen de in Zuid-Afrika ontdekte variant onder de leden hebben, meldt het ministerie van Volksgezondheid in de zuidelijke deelstaat Beieren. De twee waren op 24 november met een vlucht uit Zuid-Afrika aangekomen, aldus minister Klaus Holetschek.

Een minister van de deelstaat Hessen had al gezegd dat de variant hoogstwaarschijnlijk Duitsland heeft bereikt. Bij het testen van een reiziger waren ‘meerdere mutaties’ aangetroffen die worden geassocieerd met de nieuwe virusvariant.