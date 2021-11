Verenigd Koninkrijk scherpt inreisregels aan

Het Verenigd Koninkrijk neemt extra coronamaatregelen om onder meer verspreiding van de nieuwe Omicron-variant tegen te gaan. Zo moeten alle reizigers op de tweede dag na aankomst in Groot-Brittannië een PCR-test doen en in isolatie tot ze een negatief resultaat hebben.

Ook moeten mensen voortaan weer mondkapjes dragen in winkels en het openbaar vervoer. Over drie weken wordt opnieuw naar de maatregelen gekeken, meldt premier Boris Johnson tijdens een ingelaste coronapersconferentie.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe twee gevallen van de Omicron-variant bekend. Johnson liet weten dat nog veel onduidelijk is over deze nieuwe variant uit zuidelijk Afrika. ‘Maar wetenschappers weten steeds meer en meer.’ Volgens hem is in ieder geval duidelijk dat de variant verspreid kan worden door mensen die volledig zijn gevaccineerd.