Duitsland verplaatst dertig patiënten vanwege drukte ziekenhuizen

In Duitsland worden dit weekend in totaal zo’n dertig ernstig zieke coronapatiënten vanuit de ziekenhuizen in het zuidelijke Beieren naar andere delen van het land gevlogen.

Zo zijn zaterdag meerdere patiënten die op de ic liggen naar het noorden en westen van Duitsland gebracht. Zij zijn opgenomen in ziekenhuizen in de steden Hamburg, Keulen, Düsseldorf en Dortmund. Per bus worden tevens patiënten naar de zuidwestelijke deelstaten Saarland en Rijnland-Palts gereden, laat een woordvoerder van het Beierse ministerie van Binnenlandse Zaken weten.

Vrijdag had een militair toestel al zes coronapatiënten die in Beieren op de intensive care lagen naar andere delen van het land gebracht. Ook zondag zal het toestel zes coronapatiënten naar het noorden van Duitsland vliegen.

Zuiden en oosten van Duitsland

Het is nu met name druk in de ziekenhuizen in het zuiden en oosten van Duitsland. Daar worden de inwoners extra hard getroffen door de vierde besmettingsgolf. Dit zijn ook de regio’s waar relatief weinig mensen hun coronaprikken hebben gehaald. De Duitse minister van Gezondheid Jens Spahn noemde vrijdag de situatie rond het coronavirus zorgelijker dan eerder in de pandemie.

Duitsland vangt ook Nederlandse coronapatiënten op nu de drukte in de ziekenhuizen in Nederland is toegenomen.