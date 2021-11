Deel Urk aangewezen als veiligheidsrisicogebied

De burgemeester van Urk, Cees van den Bos, heeft een deel van de bebouwde kom van Urk aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat mensen daar preventief gefouilleerd mogen worden door de politie. Ook is er op een aantal plaatsen in het dorp cameratoezicht ingesteld. De maatregelen gelden van zaterdag 18.00 uur tot zondag 03.00 uur.

Vorige weekend was het onrustig op Urk. In de nacht van zaterdag op zondag werd met zwaar vuurwerk gegooid naar de politie. Toen zijn zestien mensen aangehouden voor het in bezit hebben of het afsteken van vuurwerk.