Schiphol: geen extra maatregelen na besmettingen Zuid-Afrika

Luchtvaartmaatschappij KLM heeft geen verklaring voor het relatief grote aantal besmette reizigers op de twee vluchten die vrijdag aankwamen vanuit Zuid-Afrika. Na het opduiken van de Omicron-variant van het coronavirus in zuidelijk Afrika, stelde de Nederlandse regering een vliegverbod in. ‘Feit is dat je op andere plekken besmet kunt raken tussen het moment van testen en van boord gaan’, aldus een KLM-woordvoerder.

Van de 600 mensen in de twee KLM-vliegtuigen die vrijdag terugkeerden uit Zuid-Afrika zijn 61 mensen positief getest op het coronavirus. Er wordt nog onderzocht of er passagiers besmet zijn geraakt met de nieuwe variant.

Aan boord zorgt KLM ervoor dat de passagiers de veiligheidsregels zoals mondkapjes dragen ‘zo goed mogelijk in acht nemen’. KLM heeft luchtfilters die de lucht ‘voortdurend’ verversen, maar wijst er ook op dat de besmette reizigers nadat ze van boord kwamen in een ruimte op Schiphol zijn opgevangen. Daar houdt de controlemogelijkheid van KLM op, aldus de woordvoerder.

Inreisregels

KLM zegt zich te houden aan de geldende inreisregels zoals landen die opstellen. ‘Wij zijn als luchtvaartmaatschappij niet de partij om de beslissing te nemen over wel of niet inreizen. Wij zijn afhankelijk van welke regels er door overheden gesteld worden. Daar zien we op toe, dat is ons beleid. Dat vinden we ook belangrijk want deze landen hebben het beste zicht op wat noodzakelijk is in een land’, aldus de woordvoerder.

Nederlanders en EU-burgers die op doorreis zijn naar hun woonland zijn uitgezonderd van het vliegverbod tussen Nederland en Zuid-Afrika, staat in het reisadvies voor Zuid-Afrika van Buitenlandse Zaken.

Uitgezonderde passagiers

Nadat de overheid de testverplichtingen voor reizen vanuit risicogebieden aanpaste, stelde de KLM reizigers hiervan op de hoogte op de website. De uitgezonderde passagiers van KLM moeten sinds vrijdag bovenop een negatieve PCR-test met een maximale geldigheidsduur van 24 uur bij betreding van het vliegveld of maximaal 48 uur na aankomst in Nederland ook een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud kunnen laten zien.

Bij aankomst uit Zuid-Afrika moeten reizigers van KLM tien dagen in quarantaine. Deze kan na vijf dagen klaar zijn, mits reizigers dan negatief getest zijn door de GGD, staat op de website van KLM. Eerder konden mensen met een vaccinatie- of coronaherstelbewijs meevliegen zonder getest te zijn.